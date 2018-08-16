Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

«Обиженные и толстогубые»: Лена Миро высмеяла дольщиков Urban Group Анджелина Джоли затрудняет общение своих детей с Брэдом Питтом Препарат против ВИЧ успешно прошёл тестирование «Олеся и чихуахуа»: В Сети раскритиковали новое лицо Кирилла Терёшина Водонаева призывает не выходить замуж за мужиков, делающих селфи Звезда UFC Ронда Роузи заявила, что мечтает сыграть в «Убить Билла 3» Рвутся на свободу: Анна Седокова с торчащими сосками свела подписчиков с ума «Вторая Волочкова»: Поход Бузильды в церковь возмутил подписчиков Алёну Шишкову просят не поддаваться чарам Тимати Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле
| | Мутко рассказал о планах повышения коммунальных тарифов

Мутко рассказал о планах повышения коммунальных тарифов

Сегодня, 14:08

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщает, что в течении следующих двух недель правительство примет решение о росте тарифов на коммунальные услуги.

 

По его словам других вариантов очень мало, и предстоит принять сложные решения. Дать окончательных подтверждений о повышении Виталий пока не может, так как решение ещё не было принято. Для принятия решения попросили помочь с советами министерства финансов, строительства и энергетики, для того чтоб принятое решение не было чересчур болезненным для населения.

Ранее был подписан указ о повышении НДС на 2%. Он вступит в силу в начале следующего года. Это должно обеспечить поступление в бюджет около 600 млрд рублей в год. Для того, чтоб сгладить негативные последствия этого решения коммунальные тарифы повысятся в два этапа. В начале 2019 года – на 1,7%, а ч начала следующего лета ещё на 2,4%.


Святослав
Новости по теме
Эксперты раскритиковали назначение Мутко на должность вице-премьера по строительству
Эксперты раскритиковали назначение Мутко на должность вице-премьера по строительству

В последние несколько лет Виталий Мутко в российском правительстве занимал должность вице-премьера по туризму, спорту и молодежной политике, в связи с чем…

Мутко: Лишить Россию ЧМ уже не возможно
Мутко: Лишить Россию ЧМ уже не возможно

Виталий Мутко, вице-премьер РФ, недавно прокомментировал то, что зарубежные политики решили объявить бойкот чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Виталий Мутко может через 3-4 месяца окончательно покинуть РФС
Виталий Мутко может через 3-4 месяца окончательно покинуть РФС

Вице-премьер еще в конце прошлого года заявил, что приостанавливает свою деятельность президента РФС. Об окончательном уходе из союза он сообщил во время…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости