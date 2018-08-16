Мутко рассказал о планах повышения коммунальных тарифов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщает, что в течении следующих двух недель правительство примет решение о росте тарифов на коммунальные услуги.

По его словам других вариантов очень мало, и предстоит принять сложные решения. Дать окончательных подтверждений о повышении Виталий пока не может, так как решение ещё не было принято. Для принятия решения попросили помочь с советами министерства финансов, строительства и энергетики, для того чтоб принятое решение не было чересчур болезненным для населения.

Ранее был подписан указ о повышении НДС на 2%. Он вступит в силу в начале следующего года. Это должно обеспечить поступление в бюджет около 600 млрд рублей в год. Для того, чтоб сгладить негативные последствия этого решения коммунальные тарифы повысятся в два этапа. В начале 2019 года – на 1,7%, а ч начала следующего лета ещё на 2,4%.

Святослав