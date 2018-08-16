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| | Криптокомпания «Pantera Capital» намеревается привлечь для нового венчурного фонда $175 млн

Криптокомпания «Pantera Capital» намеревается привлечь для нового венчурного фонда $175 млн

Сегодня, 11:06

В последние годы предприятие инвестирует в самые разные цифровые активы, однако на этот раз в ее планах действительно крупное привлечение финансовых средств.

 

Отмечается, что дебютный вклад в их венчурный фонд достиг отметки в 13 миллионов долларов, после скачок составит 25 миллионов. Теперь же разница будет куда более существенной, потому как составит $175 миллионов. Представители криптокомпании «Pantera Capital» не сомневаются в успешности кампании.

Фирмы-партнеры компании отмечают, что данная сумма – далеко не фантастическая, ведь работники «Pantera Capital» прекрасно понимают, в каком направлении на данный момент движется рынок, потому гибкость и способность идти с ним в ногу – это первостепенная функция, которой обладают представители ведомства.

Независимо от того, удастся ли в полной мере привлечь 175 миллионов долларов, сумма будет однозначно намного больше первых двух, ведь уже сейчас с компанией планируют работать более 90 инвесторов.

В дополнение к своим венчурным фондам, которые структурированы по классической формуле и имеют аналогичную экономику, также компания определенные суммы капитала направляет на новые стартап-проекты, в которых планирует реализовываться в будущем.


Николай Офицеров
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