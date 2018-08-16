Владимир Ефимов: рост онлайн торговли в Москве в два раза превышает рост рынка

Первое лицомосковского ДЭПР Владимир Ефимов сообщил о росте розничного онлайна в мегаполисе. Так, с января по июнь включительно в российской столице увеличение темпов роста розничного онлайна превысило 35%. За те же шесть месяцев с начала года суммарный оборот местных предприятий онлайн торговли достиг показателя в 74 миллиарда рублей. Об этом проинформировал сайт Эксперт Бизнеса.

Как уточнил министр, за январь-июнь текущего года динамика развития розничного онлайна в столице более чем в два раза превзошла средние темпы роста оборота местных торговых предприятий. Увеличение последних за тот же период, по данным Мосгорстата, составило всего 17%.

В своем комментарии господин Ефимов отметил, что в последние годы российская столица заполучила лидерства в рейтинге городов мира ООН касательно оказания онлайн-услуг. Доказательством обоснованности этого лидерства служит и рост розничного онлайна, — резюмировал министр.



