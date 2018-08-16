Правительство РФ заключит концессию о строительстве ж/д магистрали Обская - Салехард – Надым

Правительство России заключило концессионное соглашение с ООО «СШХ» на финансирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию железнодорожной магистрали общественного пользования по маршруту Обская - Салехард – Надым. Концедентом от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Как сообщает ИА «Север-Пресс», подготовкой железнодорожного участка Надым (Хорей) –

Пангоды будет заниматься Газпром, соглашение о взаимодействии с которым предписано подписать в течение 120 дней после заключения договора концессии. В обязательства ПАО включен полный перечень работ по строительству указанного отрезка железной дороги, включая финансирование строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. По завершении строительства, объект на правах аренды будет передан концессионеру железнодорожной линии.

Финансирование реконструкции другого участка магистрали, проходящего через станции Коноша - Котлас - Чум – Лабытнанги, а также станции Обская и ж/д линии по направлению Пангоды - Новый Уренгой – Коротчаево будет осуществляться силами АО «РЖД». Обязательства сторон, в лице АО «РЖД» и ООО «СШХ», будут обуславливаться договором.

Сообщается также, что взаимодействие РЖД и правительства Ямала планируется обозначить в договоре с концессионером.

Расходы по выплате капитального гранта и платы концедента войдут в проект федерального бюджета согласно предписанию, выданному Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину России. Сумма капитального гранта составит 12,7 миллиардов рублей.



