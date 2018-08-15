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| | Аналитик: 60% криптовалют являются пустышками

Аналитик: 60% криптовалют являются пустышками

Сегодня, 16:51

Деньги становятся бесполезными, если на них ничего нельзя купить.

Аналитик фирмы Invest in Blockchain проанализировал список из ста самых популярных цифровых валют. Около 60% являются пустышками и не несут в себе никакой ценности, хотя в них инвестируют миллионы долларов. За эту валюту нельзя ничего приобрести, в отличие от Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, Litecoin и Bitcoin Cash. Большие корпорации не спешат популяризировать криптовалюту и пытаются спрогнозировать неустойчивый рынок. Сомнительных стартапов становится только больше. Ряды таких пустышек может пополнить криптовалюта от Ольги Бузовой. Схема больше похожа на финансовую пирамиду, хотя создатели обещают целый магазин, где все можно купить за BuzCoin.  

Даже хранить деньги в криптовалюте становится не так выгодно и безопасно. За последние месяцы участились попытки взломать сервера. Один злоумышленник воспользовался уязвимостью в платформе, чтобы украсть 1,7 миллионов долларов. В июле хакер взломал децентрализованную платформу Bancor и присвоил себе 12,5 миллионов долларов.


Яна Белова
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