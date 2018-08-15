Топилин озвучил последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Каждый год в России появляется все большее число пенсионеров, а количество трудоспособных россиян уменьшается, утверждает министр.

Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда РФ, озвучил последствия отказа от повышения минимального пенсионного возраста - это окажет удар по бюджету страны, лишив возможности его регулирования и балансировки. Из-за того, что каждый год все меньше трудоспособных россиян и все больше пенсионеров, выплаты им и расходы Пенсионного фонда существенно увеличиваются.

Отказ увеличивать возраст выхода на пенсию нарушит баланс между объемом получаемых от граждан страховых взносов и объемом пенсионных выплат. Возникнет недостаток финансовых средств для выплат, для перекрытия которого придется выделять все большие средства из бюджета.

Топилин также напомнил, благодаря повышению минимального возраста выхода на пенсию повысятся и пенсии для неработающих пенсионеров. Так, по состоянию на декабрь 2019 года ежемесячная пенсионная выплата составит более 15 тыс рублей.