Владимир Ефимов: Москву во время чемпионата мира по футболу посетили более 4,5 миллиона человек

Лидер ДЭПР города Москвы Владимир Ефимов рассказал об экономическом эффекте от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года для главного города РФ.По словам управленца, за то время, что в России шел турнир, Москву посетили свыше 4,5 миллиона человек. Более трех миллионов человек от этого числа являлись туристами, которые приезжали в город непосредственно с ночевкой. Остальные просто посещали Москву, к примеру, специально для того, чтобы побывать на футбольном матче, после чего уезжали.

Как сообщил Владимир Ефимов, согласно предварительным оценкам, туристическое потребление за время ЧМ-2018 дополнительно принесло в бюджет Москвы порядка 15 миллиардов рублей. За счет проведения в столице Российской Федерации матчей футбольного ЧМ удалось выручить примерно 110 миллиардов рублей.

Согласно оценкам местных властей, за год туристическое потребление в городе составляет около 700 миллиардов рублей. По словам Владимира Ефимова, есть надежда, что в ближайшие годы все больше туристов будет посещать город. В частности, за прошлый год мегаполис принял порядка пяти миллионов иностранных туристов.



