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| | Владимир Ефимов: Москву во время чемпионата мира по футболу посетили более 4,5 миллиона человек

Владимир Ефимов: Москву во время чемпионата мира по футболу посетили более 4,5 миллиона человек

Сегодня, 10:02

Лидер ДЭПР города Москвы Владимир Ефимов рассказал об экономическом эффекте от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года для главного города РФ.По словам управленца, за то время, что в России шел турнир, Москву посетили свыше 4,5 миллиона человек. Более трех миллионов человек от этого числа являлись туристами, которые приезжали в город непосредственно с ночевкой. Остальные просто посещали Москву, к примеру, специально для того, чтобы побывать на футбольном матче, после чего уезжали.

 Как сообщил Владимир Ефимов, согласно предварительным оценкам, туристическое потребление за время ЧМ-2018 дополнительно принесло в бюджет Москвы порядка 15 миллиардов рублей. За счет проведения в столице Российской Федерации матчей футбольного ЧМ удалось выручить примерно 110 миллиардов рублей.

Согласно оценкам местных властей, за год туристическое потребление в городе составляет около 700 миллиардов рублей. По словам Владимира Ефимова, есть надежда, что в ближайшие годы все больше туристов будет посещать город. В частности, за прошлый год мегаполис принял порядка пяти миллионов иностранных туристов.



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