Застройщика ЖК «Квартал Триумфальный» уличили в выводе средств

На собрании заимодавцев банкротящегося застройщика ЗАО «ФЦСР», которое прошло 9 августа, уполномоченный временного управляющего общества огласил результаты аудиторской проверки финдеятельности компании. Помимо кредиторов новостроя ЖК «Квартал Триумфальный», на собрании присутствовал представитель Московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов, сообщает информресурс «Экономика сегодня».

«Выявлены сделки, совершенные руководством и бенефициарами должника, которые не соответствуют действующему законодательству и существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, а так же подозрительные сделки, направленные на вывод активов должника. Установление в ходе анализа данных фактов свидетельствует о наличии признаков преднамеренного банкротства ЗАО “ФЦСР”», – говорится в отчете представителей временного управляющего.

В сложившейся ситуации, заимодавцы ЗАО «ФЦСР» просят в судебном порядке применить к недобросовестному застройщику процедуру конкурсного производства, цель которой – отстранение действующего руководства ЗАО «ФЦСР» от управления активами компании.



