Россия разрешила проведение газопровода «Северный поток-2»

Оператор проведения газопровода «Северный поток-2» Nord Stream получил все необходимые разрешения от России. Об этом компания сообщает пользователям на собственном сайте.

Теперь Nord Stream имеет право начинать работы на участке длиной 114 километров по дну российских территориальных вод. Реализация проекта начнется в скором времени. Руководители оператора не собираются откладывать дело в долгий ящик. Некоторые западные страны хотят сорвать строительство «Северного потока-2» по Балтийскому морю. Вашингтон выступает против этой инициативы, «беспокоясь» о энергетической безопасности Европы. Глава США Дональд Трамп заявлял, что составит жесткую конкуренцию России на этом рынке.

«Северный поток-2» пройдет через территории Германии, Дании, Швеции, Финляндии. Берлин, Стокгольм и Хельсинки поддержали создание газопровода. Остается дождаться решения Копенгагена по этому вопросу. Официально у Дании нет причин отказывать в реализации проекта, но в реальной жизни политика часто вносит свои коррективы в экономическую обоснованность той или иной программы.

Домбровский Сергей