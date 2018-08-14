«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

«Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным «Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом «Тарифище»: МТС анонсировал новый тариф с безлимитным интернетом и звонками Фигуристка Крылова пострадала в ДТП «Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой Литовский депутат предложил внести Тимати в «черный список» Месседжер Telegram празднует пятый день рождения Самую возрастную участницу шоу «Дом-2» прооперировали Санкции дошли до Крыма только через четыре года
| | Россия разрешила проведение газопровода «Северный поток-2»

Россия разрешила проведение газопровода «Северный поток-2»

Сегодня, 19:19

Оператор проведения газопровода «Северный поток-2» Nord Stream получил все необходимые разрешения от России. Об этом компания сообщает пользователям на собственном сайте.

Теперь Nord Stream имеет право начинать работы на участке длиной 114 километров по дну российских территориальных вод. Реализация проекта начнется в скором времени. Руководители оператора не собираются откладывать дело в долгий ящик. Некоторые западные страны хотят сорвать строительство «Северного потока-2» по Балтийскому морю. Вашингтон выступает против этой инициативы, «беспокоясь» о энергетической безопасности Европы. Глава США Дональд Трамп заявлял, что составит жесткую конкуренцию России на этом рынке.

«Северный поток-2» пройдет через территории Германии, Дании, Швеции, Финляндии. Берлин, Стокгольм и Хельсинки поддержали создание газопровода. Остается дождаться решения Копенгагена по этому вопросу. Официально у Дании нет причин отказывать в реализации проекта, но в реальной жизни политика часто вносит свои коррективы в экономическую обоснованность той или иной программы.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Россия получила первое разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2»
Россия получила первое разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2»

 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны  было официально одобрено проведение трубопровода. Такой информацией располагает  Nord…

Путин и Меркель подтвердили свои позиции касаемо проекта «Северный поток-2»
Путин и Меркель подтвердили свои позиции касаемо проекта «Северный поток-2»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили проект «Северный поток-2».

Меркель поведала о роли украинского транзита в «Северном потоке – 2»
Меркель поведала о роли украинского транзита в «Северном потоке – 2»

В рамках пресс-конференции с участием Петра Порошенко Ангела Меркель заявила о том, что возведение проекта газопровода «Северный поток – 2» следует считать…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости