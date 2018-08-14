ЦБ снизил цену доллару и евро почти на 1,5 рубля

Национальный регулятор немного укрепил российский рубль. После стремительного падения и пессимистичных прогнозов экономистов валюта РФ пошла вверх.

ЦБ снизил цену доллара на 1,47, а евро на 1,42 рубля. Такая стоимость валют зафиксирована 14 августа. Курс доллара США и евро упал почти на 1,5 рубля. Данное положение на Московской бирже эксперты объясняют благоприятной ситуацией на мировых рынках капитала. Появились положительные новости о турецкой лире. Она может укрепиться в ближайшее время. Недавно денежная единица Турции снизилась в цене до критического уровня. Никогда прежде она не стоила так мало, но сейчас ситуация выравнивается.

Положительно воздействует на курс рубля и повышение цены на нефть. Стоимость барреля «черного золота» марки Brent возросла на 0,51% и составила 72,98 доллара. Цена рубля впервые с 2016 года упала ниже отметки 68 единиц российской валюты за доллар. Многие экономисты прогнозируют наступление серьезного финансового кризиса, который проще переживут имеющие денежные сбережения.

Домбровский Сергей