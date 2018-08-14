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| | Санкции дошли до Крыма только через четыре года

Санкции дошли до Крыма только через четыре года

Сегодня, 17:07

14 августа 2018 года на полуострове перестали обслуживаться карточки Visa и MasterCard.

В 2014 году были введены санкции, предписывающие ограничение возможности обслуживания карточек Visa и MasterCard на территории Крымского полуострова, но все это время можно было беспрепятственно ими пользоваться. Только 14 августа 2018 года, через четыре года, ограничения дошли до Крыма и обслуживание карт действительно прекратилось.

В Генеральном банке полуострова никак не смогли прокомментировать данную ситуацию, но предложили местным жителям переходить на использование российских карточек «Мир». Тем временем, в call-центре Генбанка сообщили, что ограничения действительно появились из-за санкций США.

В 2014 году, когда некоторые российские банки потеряли возможность сотрудничества с Visa и MasterCard, правительство создало НСПК. Национальная система платежных карт позволила совершать финансовые операции по международным картам внутри РФ, а не за рубежом.


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