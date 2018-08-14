«Стоп-iPhone»: Турция бойкотирует электронику из США

Глава Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале программы «стоп-iPhone». Смартфоны американской компании Apple пользуются в этой стране большим спросом, но отныне приобрести их в Анкаре и прочих городах государства не представится возможным.

Турция бойкотирует электронику из США по причине введения Вашингтоном повышенных пошлин на алюминий и сталь. Налоги за ввоз первого увечатся до 20%, а второго до 50% от его стоимости. Эрдоган заявляет, что США не поставит народ Турции на колени. Страна самостоятельно может производить необходимые для жизни товары и не нуждается в подачках в виде iPhone. Президент Турции напомнил, южнокорейская компания Samsung тоже выпускает качественные мобильные устройства. Можно приобретать гаджеты у нее.

Турецкая национальная денежная единица резко упала в цене с начала текущего года. По отношению к доллару США и евро ее стоимость снизилась более чем на 40%. ЦБ страны прекратил падение лиры к американской валюте. Эрдоган рекомендует местным бизнесменам не приобретать доллары, поскольку в этом случае Национальный регулятор примет меры, чтобы удержать курс лиры на приемлемом уровне.

Домбровский Сергей