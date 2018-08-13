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| | Эксперт прогнозирует существенное падение курса рубля в ближайшие годы

Эксперт прогнозирует существенное падение курса рубля в ближайшие годы

Сегодня, 18:56

К концу года за один доллар США будут предлагать 73-75 рублей. Такое заявление сделал инвестиционный эксперт Леонид Матвеев.

 

В течение нескольких лет стоимость национальной денежной единицы снизится до 100 рублей за доллар. Леонид Матвеев называет причиной обвала валюты РФ санкции, введенные западными странами. Аналитик жалуется, поскольку политика оказывает огромное воздействие на экономику. Специалист назвал ситуацию «гнетущей» и посоветовал россиянам накопить некоторое количество долларов, так как это поможет сохранить деньги от инфляции, тем, кто не тратит все доходы на текущие нужды.

Эксперт убежден, в грядущем за доллар придется отдавать 100 рублей. Он не осмеливается предрекать, в течении какого периода времени произойдет столь существенное падение стоимости российской национальной валюты. На данный момент доллар продают за 67 рублей. это рекордно низкая цена российской валюты, зафиксированная за последние пару лет.


Домбровский Сергей
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