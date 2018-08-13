Санкции невиновны: Эксперт рассказал, какого падения может достичь рубль

Стоимость рубля стремительно снижается. На Московской бирже цена американского доллара 13 августа составляет более 68 единиц российской национальной валюты. Некоторые аналитики полагают, будто это еще не предел падения рубля.

Журналисты связались с педагогом Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максимом Кривелевичем, дабы он прокомментировал ситуацию. Эксперт рассказал, что истинной причиной падения рубля являются скупки Министерством финансов России доллара США, а санкции в этом совершенно невиновны. Ранее специалисты обвиняли во всем ограничения со стороны западных стран в торговле с РФ. Эксперт назвал обрушение рубля «послевестником» инфляции, поскольку прогнозировать обесценивание национальной валюты можно было при ее цене, равной 29 рублей за доллар.

Кривелевич убежден, санкции против России ввели еще в 2008 году после «грузинской войны». Если не существовало бы ограничений, то рубль стоил бы не 67, а 63 рубля, но никак не 50. Истинным виновником обвала национальной валюты РФ являются люди, голосующие за тот или иной закон. Россияне сильно зависят от импорта. Проблемы во внешней торговле приведут к тому, чего не наблюдали даже после развала СССР в 90-е годы XX века. Сокращение предложения значительно повысит цены товаров.

Эксперт советует гражданам РФ подготовится к тяжелым временам. Имеющие финансовые запасы смогут проще пережить длительный кризис. Однако делать денежные накопления сейчас не рекомендуется. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил полностью перейти на рубль в торговле нефтью. Финансовый омбудсмен Павел Медведев сомневается в эффективности этой меры. Он убежден, лучше уверенно стоять на двух ногах, нежели на одной.

Глава Ассоциации организации розничной торговли Сергей Беляков заметил множество неприятных последствий введения запрета на возврат компании продукции поставщикам. В этом случае магазины приобретут меньше товаров, а перед регионами остро станет вопрос о переработке дополнительных отходов.

Домбровский Сергей