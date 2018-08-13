Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Лучше дочке помоги»: Татуированную участницу «Дома-2» осудили за разгульную жизнь Известный мальчик-трансгендер потратил 1,3 млн рублей на образ Ким Кардашьян Канье Уэст рассказал о желании переспать с сёстрами Ким Кардашьян Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини Селена Гомес впала в депрессию от предстоящей свадьбы Бибера Учёные рассказали, что случится с человеком при высадке на Юпитер Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года Появилась улучшенная Jailbreak-программа для звонков на iPhone Прекрасна не по годам: 49-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в бикини В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах
| | Санкции невиновны: Эксперт рассказал, какого падения может достичь рубль

Санкции невиновны: Эксперт рассказал, какого падения может достичь рубль

Сегодня, 13:31

Стоимость рубля стремительно снижается. На Московской бирже цена американского доллара 13 августа составляет более 68 единиц российской национальной валюты. Некоторые аналитики полагают, будто это еще не предел падения рубля.

 

Журналисты связались с педагогом Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максимом Кривелевичем, дабы он прокомментировал ситуацию. Эксперт рассказал, что истинной причиной падения рубля являются скупки Министерством финансов России доллара США, а санкции в этом совершенно невиновны. Ранее специалисты обвиняли во всем ограничения со стороны западных стран в торговле с РФ. Эксперт назвал обрушение рубля «послевестником» инфляции, поскольку прогнозировать обесценивание национальной валюты можно было при ее цене, равной 29 рублей за доллар.

Кривелевич убежден, санкции против России ввели еще в 2008 году после «грузинской войны». Если не существовало бы ограничений, то рубль стоил бы не 67, а 63 рубля, но никак не 50. Истинным виновником обвала национальной валюты РФ являются люди, голосующие за тот или иной закон. Россияне сильно зависят от импорта. Проблемы во внешней торговле приведут к тому, чего не наблюдали даже после развала СССР в 90-е годы XX века. Сокращение предложения значительно повысит цены товаров.

Эксперт советует гражданам РФ подготовится к тяжелым временам. Имеющие финансовые запасы смогут проще пережить длительный кризис. Однако делать денежные накопления сейчас не рекомендуется. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил полностью перейти на рубль в торговле нефтью. Финансовый омбудсмен Павел Медведев сомневается в эффективности этой меры. Он убежден, лучше уверенно стоять на двух ногах, нежели на одной.

Глава Ассоциации организации розничной торговли Сергей Беляков заметил множество неприятных последствий введения запрета на возврат компании продукции поставщикам. В этом случае магазины приобретут меньше товаров, а перед регионами остро станет вопрос о переработке дополнительных отходов.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Эксперт рассказал о волатильности рубля после ракетного удара в Сирии
Эксперт рассказал о волатильности рубля после ракетного удара в Сирии

После ракетных ударов Вашингтона по Сирии вероятна волатильность рубля. О переменах национальной валюты рассказали российские эксперты.

«Санкции используются в своих интересах»: Эксперт объяснил, почему курс доллара превысил 64 рубля
«Санкции используются в своих интересах»: Эксперт объяснил, почему курс доллара превысил 64 рубля

 Произошло это впервые с 19 июня, то есть можно говорить о том, что американская валюта подорожала до двухлетнего максимума.

Аналитики пророчат новый обвал рубля из-за США
Аналитики пророчат новый обвал рубля из-за США

 Курс доллара может достигнуть 73 рублей при введении санкций на госдолг России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости