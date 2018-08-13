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| | Последствия санкций США: Впервые с 2016 года доллар превысил 68 рублей

Последствия санкций США: Впервые с 2016 года доллар превысил 68 рублей

Сегодня, 12:23

Американская валюта, а также евро продолжают показывать более чем уверенный рост на бирже Москвы в понедельник утром.

 

Рубль за этот период успел обновить рекорд и впервые с апреля 2016 года превысил показатель в 68 рублей. Снижение рубля происходит по отношению к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвестиционных групп непосредственно к валютам emerging markets.

Конечной причиной этого является финансовый кризис в Турции. Первые сделки по соотношению с долларом велись в диапазоне 67,7 и 68,6 рублей, однако по итогам первой минуты торгов курс достиг 68,4 рубля.

При этом евро нарастил более чем 78 копеек и достиг отметки в 78,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 76,19 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,77 рубля. Эксперты утверждают, что падение рубля по отношению к доллару является результатом введения новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

Доллар продолжает крепчать на фоне евро по причине не угасающих опасений инвесторов иметь дела с европейскими банками из-за разразившегося валютного кризиса в Турции.


Николай Офицеров
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