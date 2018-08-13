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| | Саудовская Аравия поможет Илону Маску купить Tesla

Саудовская Аравия поможет Илону Маску купить Tesla

Сегодня, 11:57

Фонд купил 5% ценных бумаг фирмы, отдав за них два миллиарда долларов, и теперь готов приобрести еще.

 

Суверенный фонд Public Investment Fund из Саудовской Аравии ведет переговоры с Tesla для покупки ее акций и принятия участия ее вывода с биржи. Организация активно интересуется новой сделкой, что поможет арабскому государству обезопасить себя от возможных рисков на нефтяном рынке. При этом окончательный вердикт не принят, а сумма вложений не определена.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил о намерении выкупить акции корпорации с дальнейшим ее преобразованием в частную компанию из публичной. Предприниматель считает, что торги на бирже мешают полноценно развиваться Tesla, а котировки ее акций подвергаются существенным колебаниям.


Никита Готский
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