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| | Эксперты высчитали, какими будут цены на iPhone при росте курса доллара

Эксперты высчитали, какими будут цены на iPhone при росте курса доллара

Сегодня, 18:45

Российские аналитики ожидают изменений на валютном рынке в скором времени, которые могут шокировать многих любителей «яблочной» продукции. Сейчас курс равен 67, 68 рублям, евро – 77, 26 рублям.

 

Эксперты высчитали, какими будут цены на популярные iPhone при росте курса доллара в России. Они полагают, что в ближайшем полугодии курс валюты в стране может взлететь на 10-20 рублей, а это отразиться на реализации продукции «яблочной корпорации».

По словам представителей iPhones.ru, если стоимость доллара составит 70 рублей, то десятую модель от Apple можно будет приобрести за 82,3 тыс. рублей, и это с минимальным объемом ОЗУ. А с памятью в 256 ГБ стоимость модного девайса вырастет на 13 тыс. рублей.

iPhone 6s 32 Гб, его будет доступен всего за 37 тысяч рублей. В том случае если доллар будет равен 80 рублям, то iPhone Х 64 Гб будут реализовывать за 95 тысяч рублей, в то время как iPhone 6s 32 Гб предложат за 36 тыс. рублей. При дальнейшем росте курса десятый вариант можно будет купить за 106,3 и 122,3 тысячи рублей.


Татьяна Преображенская
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