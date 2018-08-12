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| | Эксперты: Сбережения россиян в банках к концу года могут полностью сгореть

Эксперты: Сбережения россиян в банках к концу года могут полностью сгореть

Сегодня, 12:59

Менее пессимистичный, но тоже далекий от положительного сценарий, предполагает, что процесс идет уже полным ходом, но пока широкой общественности об этом ничего неизвестно.

 

Основная причина того, что сбережения россиян в банках уже к концу года могут попросту сгореть является перманентный рост курса доллара по отношению к рублю. Недавно США объявили о новых санкциях в отношении Российской Федерации.

Экономические рычаги давления напрямую никак не относятся к большинству российских граждан, но повлияют на курс национальной валюты.

На сегодняшний день он стоит 67,7 рублей, хотя пару дней назад этот показатель составлял 63,5 за единицу американской валюты. Пока что колебания незначительны, но если падение рубля продолжится, то ничего положительного экономику России не ожидает.

Некоторые эксперты прогнозируют падения рубля на 75% до конца этого года, т.е. в среднем доллар будет стоить 100-110 рублей. Если это действительно произойдет, то россияне обеднеют в 1,7 раз, а цены вырастут в разы.

Финансовые эксперты из Райффайзенбанка сообщили, что реальный курс рубля снижается вовсе не из-за санкций в отношении России. Главной причиной является отток капитала и вывоз валюты частным сектором. Аналитики не перестают внимательно следить за изменением курса рубля и прогнозируют его снижение.

Многие винят в этом антироссийские санкции, но эксперты Райффайзенбанка объяснили истинную причину сложившейся ситуации. Действия Минфина и частного сектора они посчитали наиболее губительными для экономики России.


Николай Офицеров
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