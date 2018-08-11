Спрос на офисы растет даже в условиях повышения арендных ставок – Владимир Ефимов

В первом полугодии 2018 года в Москве фиксируется устойчивый спрос на офисные площади А и В-класса. Так, за первый и второй квартал текущего года количество свободных офисных площадей А-класса в Москве уменьшилось на 3,5%, В-класса – на 1,2%. Об этом заявил глава московского Департамента экономической политики и развития города, министр столичного Правительства Владимир Ефимов.

«В 2018 году мы наблюдаем повышение арендных ставок в Москве, в среднем, на 4–4,2%. Сегодня стоимость аренды престижных офисов А-класса составляет около 24 тыс. рублей за квадратный метр, офисов В-класса – 14,5–14,7 тыс. рублей. При этом количество незанятых офисных площадей А и В класса сократилось на 3,5 и 1,2 процентных пункта соответственно», – отметил столичный министр.

Глава московского Департамента подчеркнул, что по сравнению с 2015 годом, количество вакантных офисов А-класса сократилось в два раза, В-класса – наполовину. «Таким образом, мы фиксируем планомерный рост деловой активности в Москве», – добавил Ефимов.



