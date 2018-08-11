В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | Спрос на офисы растет даже в условиях повышения арендных ставок – Владимир Ефимов

Спрос на офисы растет даже в условиях повышения арендных ставок – Владимир Ефимов

Сегодня, 07:10

В первом полугодии 2018 года в Москве фиксируется устойчивый спрос на офисные площади А и В-класса. Так, за первый и второй квартал текущего года количество свободных офисных площадей А-класса в Москве уменьшилось на 3,5%, В-класса – на 1,2%. Об этом заявил глава московского Департамента экономической политики и развития города, министр столичного Правительства Владимир Ефимов.

«В 2018 году мы наблюдаем повышение арендных ставок в Москве, в среднем, на 4–4,2%. Сегодня стоимость аренды престижных офисов А-класса составляет около 24 тыс. рублей за квадратный метр, офисов В-класса – 14,5–14,7 тыс. рублей. При этом количество незанятых офисных площадей А и В класса сократилось на 3,5 и 1,2 процентных пункта соответственно», – отметил столичный министр.

Глава московского Департамента подчеркнул, что по сравнению с 2015 годом, количество вакантных офисов А-класса сократилось в два раза, В-класса – наполовину. «Таким образом, мы фиксируем планомерный рост деловой активности в Москве», – добавил Ефимов.



Новости по теме
Владимир Ефимов рассказал о бурном росте объема рынка офисной аренды в Москве
Владимир Ефимов рассказал о бурном росте объема рынка офисной аренды в Москве

 В последние годы в Москве активно развивается предпринимательство. Это оказывает положительное влияние на оживление местного рынка офисной аренды. Так, по…

Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей
Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей

Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов поведал о том, что в главном городе РФ планомерно растет спрос на патенты со стороны представителей…

Владимир Ефимов рассказал о ключевых составляющих реформирования системы госуправления
Владимир Ефимов рассказал о ключевых составляющих реформирования системы госуправления

Эффективное использование внутренних ресурсов является ключевым составляющим процесса реформирования системы государственного управления, сообщил…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости