В Москве существенно выросло число сделок по ипотечному жилью

Росреестр во втором месяце лета зафиксировал 8,6 договоров, что на 17% выше, нежели было в июне и еще на 74,7% больше показателей аналогичных данных минувшего года.

Число зарегистрированных в Москве ипотечных сделок за первые семь месяцев года увеличилось на 74,5% в сравнении с таким же периодом прошедшего года. В годовом выражении активность жителей города в сфере жилищного кредитования возросла на 74,5%. Этот показатель в январе-июле составил 46,5 ипотечных сделок, в 2017 году за данный период участники подписали почти 27 тысяч сделок. Численность зафиксированных сделок долевого участия за отчетное время стала больше на 47%: до 53,6 тысячи. К середине лета было подписано 8,57 тысячи контрактов.

Ранее сообщалось, что ипотечный бум в Приамурье обернулся ростом стоимости на недвижимость. За стартовые шесть месяцев 2018 года в регионе банки предоставили в два раза больше кредитов на жилье, чем в аналогичное время минувшего года. Специалисты считают возможным увеличение цен на квартиры в области.

В Калининградской области власти могут выдавать многодетным семьям "земельные сертификаты". За последние семь лет такие граждане получили 4,2 тысячи земельных участков. Проект "сертификатов" правительство внедрит из-за нехватки денег на инфраструктуру для участков.

Никита Готский