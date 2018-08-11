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| | На территории Сабетты запустили вторую очередь завода «Ямал СПГ»

На территории Сабетты запустили вторую очередь завода «Ямал СПГ»

Сегодня, 07:10

Вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) девятого августа выступил местом проведения церемонии запуска второй линии завода «Ямал СПГ». Отмечается, что запуск был произведен досрочно — примерно за три месяца раньше намеченных изначально сроков. Ответственные за реализацию проекта намерены досрочно ввести в строй и третью линию завода — минимум за шесть месяцев до указанной ранее даты. Об этом сообщает ИА REGNUM.

В рамках четверговой церемонии состоялось подписание допсоглашения о сотрудничестве между врио губернатора Ямала Дмитрием Артюховым и руководителем компании «НОВАТЭК» (она мажоритарный акционер проекта «Ямал СПГ» с 50,1% акций) Леонидом Михельсоном. Документ призван способствовать достижению целей по социально-экономическому развитию ЯНАО.

По словам господина Артюхова, проект «Ямал СПГ» имеет колоссальное значение, как для региона, так и для всей страны. Врио губернатора подчеркнул, что рад намерениям компании «НОВАТЭК» помогать с соцэкономическим развитием ЯНАО.




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