Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном На Кипре умерла туристка из России Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании
| | Цена акций металлургов уменьшилась из-за предложения изъять из сверхдоходы

Цена акций металлургов уменьшилась из-за предложения изъять из сверхдоходы

Сегодня, 12:38

Изъять из металлургических и химических компаний России, которые в 2017 году получили более полутора триллионов прибыли до вычета налогов и амортизации, предложил советник главы РФ Андрей Белоусов.

После этого высказывания цена акций промышленных предприятий уменьшилась. Руководители металлургических заводов в корне не согласны с предложением Белоусова. Глава НЛМК Владимир Лисин убежден, что расчёт необходимо вести от прибыли, а не от выручки, также требуется брать во внимание НДФЛ и прочие платежи компаний. Директор аналитического отдела Локо-Банка Кирилл Термасов в социальных сетях прокомментировал предложение Белоусова. По его мнению, нельзя изымать сверхдоходы с металлургов, поскольку это их демотивирует и они начнут хуже работать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, будто Владимир Путин не поддержал идею своего помощника по этому вопросу. Цена акций НЛМК уменьшилась на 3%, «Северстали» на 3,2%, «Уралкания» на 4%, «Полюс» на 1%. Аналитики рекомендуют отказаться от мысли изъять сверхприбыли у металлургов.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Bloomberg назвал самых богатых бизнесменов России
Bloomberg назвал самых богатых бизнесменов России

 Глава Совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал наиболее обеспеченным предпринимателем в стране, обогнав Алексея Мордашова из «Силовых машин».

Польша решила изъять у Германии 850 млрд долларов за Вторую мировую
Польша решила изъять у Германии 850 млрд долларов за Вторую мировую

Польша решилась на изъятие у Германии 850 миллиардов долларов в счёт моральной и материальной компенсации за Вторую мировую войну. Взять эту сумму Польша…

Глава Минсеьльхоза прокомментировал продажу акций «Магнита»
Глава Минсеьльхоза прокомментировал продажу акций «Магнита»

Александр Ткачёв, возглавляющий российское Министерство сельского хозяйства, отозвался о недавней продаже Сергеем Галицким более 29 процентов акций ретейлера…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости