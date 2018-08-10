Цена акций металлургов уменьшилась из-за предложения изъять из сверхдоходы

Изъять из металлургических и химических компаний России, которые в 2017 году получили более полутора триллионов прибыли до вычета налогов и амортизации, предложил советник главы РФ Андрей Белоусов.

После этого высказывания цена акций промышленных предприятий уменьшилась. Руководители металлургических заводов в корне не согласны с предложением Белоусова. Глава НЛМК Владимир Лисин убежден, что расчёт необходимо вести от прибыли, а не от выручки, также требуется брать во внимание НДФЛ и прочие платежи компаний. Директор аналитического отдела Локо-Банка Кирилл Термасов в социальных сетях прокомментировал предложение Белоусова. По его мнению, нельзя изымать сверхдоходы с металлургов, поскольку это их демотивирует и они начнут хуже работать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, будто Владимир Путин не поддержал идею своего помощника по этому вопросу. Цена акций НЛМК уменьшилась на 3%, «Северстали» на 3,2%, «Уралкания» на 4%, «Полюс» на 1%. Аналитики рекомендуют отказаться от мысли изъять сверхприбыли у металлургов.

Домбровский Сергей