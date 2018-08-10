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| | Bloomberg предупредило о рисках нового финансового хаоса на Украине

Bloomberg предупредило о рисках нового финансового хаоса на Украине

Сегодня, 08:59

Финансовые резервы страны тают прямо на глазах.

Информационное агентство Bloomberg в своей новой публикации предупредило о высоких рисках возникновения нового финансового хаоса на Украине. Аналитики заявили, что счета Минфина Украины опустели до рекордной отметки за последние четыре года, достигнув двух миллиардов гривен. Эксперты Bloomberg заявили, что сгладить ситуацию помог бы очередной транш от МВФ, однако, страна до сих пор не получила обещанные 1,9 миллиарда долларов. Также Bloomberg заключило, что Украина никак не сможет избавиться от имеющихся долговых государственных обязательств, если ситуация с получением транша затянется.

Дмитрий Сологуб, являющийся председателем украинского Национального банка, отметил, что в стране существуют очевидные проблемы с ликвидностью. Сологуб подчеркнул, что источников финансирования у Украины не так уж и много, а стране всё равно придётся как-то заполнять пробелы, на что и нужны финансовые средства.


Александр Вест
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