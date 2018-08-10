Наталья Сергунина рассказала о рекордной посещаемости летней образовательной программы ВДНХ

Заммэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала действие Летней образовательной программы ВДНХ 2018 года. Отмечается, что за последние три месяца ею был установлен ряд рекордов посещаемости — общее число посетителей ее лекций, уроков, концертов и мастер-классов за это время превысило 6000 человек. Об этом сообщает портал ВДНХ.

Как рассказала Наталья Сергунина, стартовав три года назад, сейчас программа ВДНХ утвердилась в виде яркой просветительской и досуговой площадки, доступ на которую открыт для всех. В настоящее время под эгидой летней программы 2018 было проведено более 100 мероприятий. К примеру, посетителями музыкального спектакля-чаепития «Муха-Цокотуха» стали более 300 человек.

Летняя образовательная программа 2018 года реализуется на 7 (5 новых) площадках ВДНХ. Она продлится до 9 сентября этого года.



