Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой
| | Наталья Сергунина рассказала о рекордной посещаемости летней образовательной программы ВДНХ

Наталья Сергунина рассказала о рекордной посещаемости летней образовательной программы ВДНХ

Сегодня, 06:52

Заммэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала действие Летней образовательной программы ВДНХ 2018 года. Отмечается, что за последние три месяца ею был установлен ряд рекордов посещаемости — общее число посетителей ее лекций, уроков, концертов и мастер-классов за это время превысило 6000 человек. Об этом сообщает портал ВДНХ.

 Как рассказала Наталья Сергунина, стартовав три года назад, сейчас программа ВДНХ утвердилась в виде яркой просветительской и досуговой площадки, доступ на которую открыт для всех. В настоящее время под эгидой летней программы 2018 было проведено более 100 мероприятий. К примеру, посетителями музыкального спектакля-чаепития «Муха-Цокотуха» стали более 300 человек.

Летняя образовательная программа 2018 года реализуется на 7 (5 новых) площадках ВДНХ. Она продлится до 9 сентября этого года.



Новости по теме
Наталья Сергунина прокомментировала ход IV международного фестиваля искусств «Вдохновение»
Наталья Сергунина прокомментировала ход IV международного фестиваля искусств «Вдохновение»

Замградоначальника столицы Наталья Сергунина высказалась по факту проведения на ВДНХ четвертого по счету международного фестиваля искусств «Вдохновение». Его…

Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ
Свыше 20 музеев РФ станут участниками выставки в ВДНХ

Более двух десятков музеев Москвы и субъектов РФ представят свои лучшие экспонаты на выставке в ВДНХ. В частности, будут представлены экспонаты из фондов…

Наталья Сергунина: в рамках развития территории АМО ЗИЛ будет создан культурный кластер
Наталья Сергунина: в рамках развития территории АМО ЗИЛ будет создан культурный кластер

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о том, что проект по созданию негосударственного музея современного искусства и культурного кластера в границах…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости