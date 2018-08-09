«Санкции используются в своих интересах»: Эксперт объяснил, почему курс доллара превысил 64 рубля

Произошло это впервые с 19 июня, то есть можно говорить о том, что американская валюта подорожала до двухлетнего максимума.

Европейская валюта также возросла в цене относительно рубля и составила 74 рубля впервые с 25 июля.

Эксперты убеждены в том, что российская валюта резко дешевеет из-за очередных ограничительных мер, которые поступили со стороны Вашингтона. Именно подобные неприятности негативно отразились на курсе доллара, что и привело к тому, что он превысил показатель в 64 рубля. На Мосбирже тем временем также упали акции ВТБ, АФК «Система» и Сбербанка.

Обвал рубля также прокомментировал доцент кафедры политической экономики при МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. По мнению эксперта, падение рубля в действительности следует связывать с тем, что против России вводится очередной перечень санкций, но влияние подобных мер сильно ограничивается.

«Предполагаемые санкции действительно в последние годы оказывают влияние на курс рубля, однако оно носит ограничительный характер. Игроки на валютном рынке предпринимают попытки чаще использовать санкции в собственных интересах. Есть и гораздо более мощные факторы, чем санкции: цены на ресурсы, на нефть, к примеру», - уточняет Чирков.

Никаких чрезмерно резких колебаний курса не должно быть, уверен эксперт. Вероятнее всего, рубль будет иметь постепенную тенденцию к укреплению, в чем уверен Чирков. 19 июня курс доллара уже превышал 64 рубля, но рост оказался недолгим и позже вернулся к значениям мая (62 – 63 рубля за доллар).

Николай Офицеров