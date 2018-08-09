Истринский фестиваль сыра Олега Сироты прошел при поддержке Дениса Мантурова и Андрея Воробьева

По словам подмосковного фермера Олега Сироты, он организовал Истринский фестиваль сыра с помощью губернатора МО Андрея Воробьева и лидера российского Минпромторга Дениса Мантурова. Сыродел выразил управленцам искреннюю благодарность за содействие, без которого мероприятия не смогло бы состояться.

Фестиваль с 3 по 5 августа включительно принимала расположенная в Истринском районе деревня Дубровское. Его посетителями стали около 45000 человек. В рамках мероприятия была представлена продукция двухсот российских фермеров из разных уголков страны, которые смогли реализовать примерно 41 тонну сыра и молочных продуктов, 15 тонн хлебов, колбас и мяса.

Во время фестиваля был заложен первый камень в основание нового здания Истринской сыроварни «Русский пармезан». С подачи Минпромторга работала выставка оборудования российского производства для сыроварен и КФХ. Для аудитории мероприятия организовали ряд мастер-классов и дегустаций, сырную лотерею, выступления музыкальных фолк-коллективов.







