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| | В США назвали облагаемые пошлиной товары из Китая

В США назвали облагаемые пошлиной товары из Китая

Сегодня, 13:00

Список облагаемых пошлинами в 25% товаров из Китая выложили на сайте торгового представителя США Робрета Лайтхайзера.

Всего в перечне присутствует 279 единиц продукции, а не 284, как предполагалось ранее. Товары оценили суммой 16 млрд рублей. Пошлины 25% на китайский экспорт введут 23 августа. В списке значатся моторы на тракторы, велосипеды, комплектующие для железных дорог, кабели и прочие товары. Свое решение обложить пошлиной китайский экспорт глава США Дональд Трамп объяснил желанием сделать конкуренцию более справедливой. Пекин якобы ущемляет интересы Вашингтона, а президент Соединенных Штатов не может смириться с таким положением вещей.

Среди причин появления пошлин американские власти назвали воровство интеллектуальной собственности. 6 июля Поднебесная ввела ответные меры. Пекин обложил налогом товары из США на сумму 34 млрд Долларов. Политики КНР говорят, что давление со стороны американских коллег ни к чему хорошему не приведет. Торговая война принесет одни убытки всем ее участникам.


Домбровский Сергей
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