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| | Илон Маск намерен выкупить акции Tesla и вывести её с биржи

Илон Маск намерен выкупить акции Tesla и вывести её с биржи

Сегодня, 09:34

Предприниматель рассказал о выгоде данного решения.

Всемирно известный бизнесмен Илон Маск намерен в скором времени вывести с биржи компанию Tesla, предварительно выкупив все её акции. По мнению предпринимателя, если он сделает данную компанию частной, то все её сотрудники, как и акционеры, перестанут испытывать влияние от постоянного колебания курса акций. Маск в своём Twitter-аккаунте отметил, что готов скупить акции своей компании по 420 долларов за штуку, а при такой стоимости ценных бумаг общая сумма сделки может приблизиться к показателю в 72 миллиарда долларов. В данный момент Илон Маск владеет лишь 1/5 частью компании, а на пути к тому, чтобы сделать Tesla частным предприятием, могут стоять лишь акционеры, которые должны одобрить её выкуп.

Напомним, недавно в Сети появился очередной финансовый отчёт, предоставленный аналитиками Tesla. Согласно предоставленной статистике, второй квартал нынешнего финансового года принёс компании Маска убытки в размере более 717 миллионов долларов.


Александр Вест
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