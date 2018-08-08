На этой территории создадут 15 новых организаций, потратив на данный процесс порядка 30 млрд рублей.

Глава России Владимир Путин поддержал предложение об особой экономической зоне в Воронежской области в виде исключения, поскольку ранее обещал приостановить подобную практику. Врио руководителя региона Александр Гусев выслушал точку зрения Путина по этому вопросу. В особой зоне собираются развивать предприятия, связанные с выпуском радиоэлектроники. Там размещен концерн «Созвездие», который занимается поставками продукции в армию. На указанной территории собираются производить товары в том числе для гражданских, а не только для военных нужд.

В Воронежской области планируется создание 3000 тысяч дополнительных рабочих мест за счет основания особой экономической зоны. Разрабатываемый объект должен положительно отразиться на развитии региона. В Воронежской области предлагали создать привилегированную территорию еще в 2016 году. Для этих целей отводился земельный участок площадью 220 гектаров.

Домбровский Сергей