Руководители предприятий обосновывают свое решение запретом на ввоз мяса из Бразилии, заболеванием свиней и сезоном года.

Производители грозят повысить цены на колбасу и полуфабрикаты, поскольку стоимость сырья возросла. Расходы компаний частично переложат на покупателей. О существенном повышении цен на мясную продукцию сообщили несколько переработчиков: «Останкино», «Дымов», «Продо». Ситуацию на рынке объяснил глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Директор объясняет рост цен повышением спроса на мясную продукцию летом. В теплый сезон люди регулярно выезжают на природу и делают шашлыки. В итоге потребители чаще приобретают мясо.

Сейчас за свиную лопатку нужно отдать на 53% больше, чем в начале года. Один килограмм теперь обойдется в 267 рублей. В прошлом году за аналогичный период времени стоимость мяса возросла всего на 17%. Цена полутуш увеличилась на 23% при сравнении с январем, а окорока без кости на 30%. В итоге колбаса и полуфабрикаты сильно подорожают.

Домбровский Сергей