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| | В России повысятся тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС

В России повысятся тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС

Сегодня, 08:19

С инициативой увеличить тарифы ЖКХ выступили сотрудники Министерства экономического развития России. Они объясняют свое предложение попыткой предотвратить ухудшение финансового положения снабжающих ресурсами компаний.

 

3 августа глава РФ Владимир Путин подписал одобренный обеими палатами парламента закон об увеличении НДС с 18 до 20%. Изменения ввели с целью пополнить бюджет страны ради исполнения майских нормативных актов, предложенных президентом России. На реализацию этой задумки требуются дополнительные финансовые средства. Переложить ответственность за пополнение бюджета страны решили на рядовых граждан. Повышение налога на добавленную стоимость повлечет за собой дополнительные расходы компаний, снабжающих ресурсами. Это приведет к убыткам коммунальных компаний на сумму 100 млрд рублей и увеличению долгов до 1,5 трлн рублей.

Минэкономразвития хочет предотвратить такую ситуацию и выступает с инициативой повысить расценки за услуги ЖКХ на 2%. Это позволит избежать долгов коммунальщиков. Социологи проводили опрос среди компаний, 80% из них собираются поднять тарифы ЖКХ.


Домбровский Сергей
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