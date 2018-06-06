ЦБ: Пенсионную систему страны подрывает поведение молодежи

Современная молодежь умеет копить средства, но вкладывает их в получение «качественных впечатлений», которые часто являются перспективными.

Банк России утверждает, что пенсионную систему страны может подорвать поведение современной молодежи. Стремление молодых людей контролировать и управлять своей судьбой самостоятельно приводит к уменьшению терпимости к участию в «современных схемах». Помимо этого ЦБ предложил бороться с неосмысленностью и не информированностью решений надзора и консультации, а также новых пенсионных планов «с автоматической регистрацией».

В завершении ЦБ проинформировал, что исследования, которые проводили в России и за рубежом, говорят о том, что поколение, родившееся в период 1980-2000 годах, пока не требуют радикально изменить финансовые услуги.

Анна Котова