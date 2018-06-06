ЦБ может запретить продажу векселей через банки

На такой шаг учреждение подтолкнула ситуация в АТБ, где регулятор обнаружил пирамиду по реализации данных элементов гражданам.

В связи с этим ЦБ решает дальнейшую судьбу векселей, запретить ли их продажу в банках или нет. По словам представителя Центробанка Сергея Швецова, ныне объем продаж довольно незначительный, но данный продукт не вызывает большого доверия у населения, так как люди при покупке векселей думают, что обзавелись чем-то надежным и застрахованным, но в результате оказывается, что кредитные структуры не несут ответственности за них.

ЦБ обнаружил денежную пирамиду в банке, где продавались населению векселя компании «ФТК», являющейся неплатежеспособной и связанной с акционерами АТБ. Компания, не обладая финансами, сумела расплатиться по прежде выпущенным векселям только с помощью запуска новых векселей. ЦБ рекомендуют владельцам векселей ФТК подать на них в суд.

Никита Готский