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| | Банк России ожидает урегулирования цен на бензин

Банк России ожидает урегулирования цен на бензин

Сегодня, 12:15

Заместитель уполномоченного ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что для этого необходимо провести дополнительные расчеты. Сообщается, что банк России ожидает урегулирования цен на бензин в рамках правительственных мер.

Ксения Юдаева проинформировала, что в стоимости топлива наблюдаются изменения, по крайней мере, сейчас цены будут стабилизироваться. Для этого российское правительство приняло соответствующие меры, а также курс валют урегулировался. Однако необходимо провести дополнительные расчеты, чтобы определить, не возникнет ли неожиданных ситуаций.

Ранее руководитель ЦБ России Эльвира Набиуллина проинформировала, что снижение акцизов на топливо должно было привести к уменьшению стоимости данного товара, но, скорее всего, этого эффекта не случится. Дело в том, что сейчас на рынке розничной торговли нефтепродуктами зафиксирована низкая маржа, и, вероятнее всего, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов. Лучшим вариантом в данной ситуации является остановка увеличения цен.


Анна Котова
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