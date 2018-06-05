«Нафтогаз»: В Нидерландах были арестованы активы «Газпрома»

В российском предприятии сообщили, что таким образом украинская организация пытается в принудительном порядке реализовать решения Стокгольмского арбитражного суда. Отметим, что аналогичная ситуация произошла в Швейцарии.

Представитель украинской компании «Нафтогаз» проинформировал, что в Нидерландах были арестованы части активов «Газпрома» по решению Стокгольмского суда, который в феврале урегулировал спор между компаниями по контракту о транзите топлива через Украину. Суд обязал российскую организацию выплатить украинцам более 2,5 млрд доллар в счет компенсации за недоставку топлива по договору для транзита. В «Газпроме» рассказали, что осведомлены о принудительном исполнении решения суда, но официальной депеши о взысканиях не получали.

Напоминаем, что Стокгольмский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза» об аресте частей «Газпрома». Основанием для этого стало то, что российская компания задолжала украинцам примерно 2,5 млрд долларов, которые «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» по решению суда. Отметим, что у «Газпрома» есть возможность оспорить это решение, но, скорее всего, ему придется выплатить данные средства.

Анна Котова