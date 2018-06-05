"Газпром" будет поставлять газ в Австрию до 2040 года

Соответствующий договор заключили Алексей Миллер и глава OMV Райнер Зеле. Ближайшие 22 года Вене незачем беспокоиться по вопросу покупки ресурса.

По данным российских СМИ, документ подписан в столице Австрии при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Себастьяна Курца. Сегодняшние контракты «Газпрома» по поставкам голубого топлива в Австрию действуют до 2027 года включительно.

Сегодня по результатам диалога с Путиным президент Австрии Александр Ван Дер Белен заявил о нецелесообразной с точки зрения экономики замену поставок газа из России в ЕС в пользу американских СПГ. Белен подчеркнул, что партнерство между «Газпромом» и австрийской стороной основано на крепкой платформе.

Никита Готский