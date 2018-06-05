ЦБ прогнозирует рост инфляции в 4%

Причиной этому является увеличение зарплат у населения и стоимости на бензин.

По словам сотрудников ЦБ России, инфляция в государстве возросла в сравнении со стартом года по причине рост реальных доходов населения, которые превосходят темпы увеличение производительности труда, а также повышения цен на бензин при увеличении мировых цен на нефтепродукты. ЦБ отмечает также, что вышеперечисленные моменты приближают инфляцию к 4% более оперативно чем регулятор предполагал ранее.

Проинфляционные риски по-старому преобладают над дезинфляционными. В ЦБ назвали главные тому риски: геополитика, переход к потребительской структуре поведения из-за сокращения нормы сбережений и роста кредитования для населения, а также неопределенность касательно налогово-бюджетных действий.

Никита Готский