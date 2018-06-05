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| | Банк UBS не высказался о блокировке миллиарда франков Вексельберга

Банк UBS не высказался о блокировке миллиарда франков Вексельберга

Сегодня, 16:04

Кредитное учреждение UBS пока не прокомментировало информацию о заморозке денег олигарха. Представители холдинга заявили, что обсуждение нереально в виду регулятивных и юридических моментов.

Ранее Forbes заявил о блокировке миллиарда швейцарских франков Виктора Вексельберга в UBS. Банкиры не могут прокомментировать данный эпизод. Аналогично поступили и те кредитные организации, в которых Вексельберг тоже хранил свои сбережения: Julius Baer и Credit Suisse.

Ранее швейцарские банки заблокировали счета Виктора Вексельберга, боясь американских санкций. Адвокаты бизнесмена готовят иски в суд, но специалисты считают, что представителям олигарха вряд ли получиться отсудить значительную сумму денег.


Никита Готский
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