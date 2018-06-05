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| | Сергей Бачин: с принятием закона об органике в РФ, ее популярность существенно вырастет

Сергей Бачин: с принятием закона об органике в РФ, ее популярность существенно вырастет

Сегодня, 13:53

На площадке ММПЦ успешно прошла пресс-конференция, посвященная пятилетнему юбилею со дня создания Национального органического союза (НОС). За годы своего существования он помог консолидировать отраслевых игроков, и в настоящее время является лицом российской органики на мировом рынке.  

В ходе актуального мероприятия один из основателей НОС и человек, открывший органику для РФ, председатель совета директоров ГК «Агранта» Сергей Бачин отметил, что 1 января следующего года в Российской Федерации вступит в силу закон об органических продуктах. После этого следует ожидать не только роста популярности органики в нашей стране, но и попутного увеличения объема фальсификата на рынке. Так было в свое время в Европе, — подчеркнул бизнесмен.

Выражая мнение по поводу того, как можно бороться с появлением контрафакта на рынке, Сергей Викторович отметил, что для этого должен быть тройной контроль: со стороны общества, государства и игроков рынка. В последнем случае важнейшую роль приобретает деятельность НОС.



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