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| | Набиуллина рассказала, что тревожит россиян

Набиуллина рассказала, что тревожит россиян

Сегодня, 19:54

Национальный банк РФ организовал проведение социологического исследования. Как оказалось, жители страны больше всего беспокоятся о стоимости коммунальных услуг, размере вознаграждений за труд и подорожании товаров.

 

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что тревожит россиян, выступив перед депутатами Государственной Думы. Уровень инфляции всегда волнует граждан, но сейчас интерес к этому показателю отодвинулся на задний план. В настоящий момент люди больше обеспокоены тарифами ЖКХ и размером заработных плат. На протяжении всего 2017 года уровень инфляции в России был очень низким, не достигая целевого значения 4%. Таких показателей в государстве не фиксировали никогда. Большую роль в сдерживании обесценивания национальной валюты играет ЦБ РФ.

По словам Набиуллиной, сотрудники регулятора не должны расслабляться. Успех окрыляет, но не нужно забывать о бдительности. Если сейчас расслабиться и пустить всё на самотёк, то статистика ухудшиться, а допускать этого нельзя ни в коем разе.


Домбровский Сергей
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