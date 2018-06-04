Городские чиновники планируют за 17 лет поднять заработок жителей Ростова до 100 тысяч рублей. Также увеличится количество населения города.

На портале городской администрации опубликован план социально-экономического развития, в котором к 2035 году ростовчанам обещают огромные зарплаты. В документе говориться, что к данному году ростовчане будут получать оклад не меньше 100 тысяч рублей. Помимо этого, количество населения города также увеличится до 1 млн 120 тысяч человек, а также инвестиции в город составят 218 млрд рублей. Отметим, что в нынешнем году инвестиции составляют 104,4 млрд.

Сообщается, что прогноз по поводу роста зарплат выглядит нереальным, но в данный момент в среднем ростовчанин получает 36 тысяч рублей. также не стоит забывать об инфляции и увеличении цен, которые могут сделать запланированный план не таким уж и заоблачным.

Анна Котова