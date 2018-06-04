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| | Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы

Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы

Сегодня, 15:56

22–23 мая в Воронеже прошло крупнейшее собрание Центрально-Черноземного региона – отраслевой XI Промышленный форум. Главной темой встречи стало обсуждение цифровизации экономики России и очевидных перспектив этого процесса.

Одним из главных докладчиков собрания выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. Эксперт выразил надежду, что цифровая трансформация экономики России может стать базовым фактором развития всего государства. «Цифровизация рынка – достаточно многообещающее явление, – сказал Фатеев. – Мы считаем, что криптовалютные технологии могут стать альтернативным финансовым инструментом, способным привлечь инвестиции в самые амбициозные проекты».

По словам функционера, в предпринимательском сообществе уже сложился запрос на использование такого инструментария. «Считаю, что работу по развитию блокчейн-технологий нужно развить в рамках всего Евразийского экономического союза. Криптовалютные ресурсы помогут ускорить темпы роста нашей экономики и повысить уровень благосостояния общества», – отметил Фатеев.

Как отмечается, на сайте услуг системы ТПП РФ можно в электронном виде заказать одну из 500 услуг из разных сфер деловой жизни и отследить выполнение заказа через личный кабинет.



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