Правительство отметило доступность дошкольного образования

В прошлом году Россия подготовила доклад для парламента, где стало известно о ситуации в образовательной сфере. Документ опубликовали на официальном сайте кабмина.



Исходя из доклада «Развитие образования» стало известно, что в прошлом году из бюджета страны на образование было взято свыше 12 млрд руб.

Также в документе отметили, что сейчас создаются новые места в общеобразовательных учреждениях. В этом году правительство намерено ликвидировать смешанное обучение и перевести школы из старых построек.

В докладе указано, что с 1 января этого года дошкольное образование в России детей с 3 до 7 лет доступно на 99,01%.

Напомним, что в августе власти сообщил о том, что руководители субъектов государства несут полную ответственность за состояние школ, а также необходимость в обеспечении книг, интернета и другого оборудования.