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| | Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян

Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян

Сегодня, 19:11

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook пожаловался на то, что его слова о вознаграждении россиян при уходе на заслуженный отдых по возрасту, изрядно видоизменили, дабы ввести в заблуждение соотечественников и подорвать его репутацию.

 

Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян. Он с ужасом читает сообщения, в которых говорится, будто руководитель «Роснано» предлагает потратить деньги пожилых людей на развитие нанотехнологий. Чубайс объяснил свои слова, дабы они не вызывали ни у кого сомнений по поводу честности его намерений. Государственный деятель предлагает нацелить пенсионную реформу не только на социальные, но и на долгосрочные инвестиционные задачи. Для этого Чубайс советует разрешить НПФ размещать средства не исключительно в коммерческих банках, но и в низкорискованных активах. Нанотехнологии к таким не относятся.

В данную категорию входят инвестиционные товарищества. Еще Чубайс обратился к экс-кандидатам на пост президента РФ с просьбой, чтобы они не забывали, выборы главы государства завершены, поэтому не следует наводить хулу на других политиков.


Домбровский Сергей
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