"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Инвестор из США перечислил условия попадания РФ в топ-5 экономик мира

Инвестор из США перечислил условия попадания РФ в топ-5 экономик мира

Сегодня, 15:29

Их огласил Джим Роджер, заниимающий должность одного из ведущих американских инвесторов. Таким образом, он подтвердил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным перед финансистами и членами правительства, является вполне достижимой.

По словам Джима Роджера, данную цель можно достигнуть в случае правильной стимуляции экономики. После этого перед государством, которое закрепит свою позицию на мировом экономическом рынке, откроется множество уникальных возможностей, поскольку у него будет мощный потенциал.

Американский инвестор также настаивает на необходимости открытия экономики, которое благотворно сказывается на развитии страны в целом. За последние два года Россия, проделавшая гигантскую работу, смогла добиться налилучших результатов в этой области, обойдя даже признанных лидеров Китай и США. В результате различных манипуляций РФ существенно сократила государственный долг, добившись одобрения со стороны других государств.


Пойда Анна
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