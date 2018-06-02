Инвестор из США перечислил условия попадания РФ в топ-5 экономик мира

Их огласил Джим Роджер, заниимающий должность одного из ведущих американских инвесторов. Таким образом, он подтвердил, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным перед финансистами и членами правительства, является вполне достижимой.

По словам Джима Роджера, данную цель можно достигнуть в случае правильной стимуляции экономики. После этого перед государством, которое закрепит свою позицию на мировом экономическом рынке, откроется множество уникальных возможностей, поскольку у него будет мощный потенциал.

Американский инвестор также настаивает на необходимости открытия экономики, которое благотворно сказывается на развитии страны в целом. За последние два года Россия, проделавшая гигантскую работу, смогла добиться налилучших результатов в этой области, обойдя даже признанных лидеров Китай и США. В результате различных манипуляций РФ существенно сократила государственный долг, добившись одобрения со стороны других государств.

Пойда Анна