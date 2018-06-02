Кабмин добился фиксации цен на бензин

В основу новых ценников на топливо войдут средние значения таковых, зафиксированные в конце мая нынешнего года.

Дмитрий Козак, занимающий должность вице-премьер-министра России, заявил о том, что Кабинету министров всё же удалось добиться определённой фиксации цен на бензин. По словам Козака, Кабмин договорился с руководителями нефтяных компаний о том, что стоимость дизельного топлива и бензина в России будет зафиксирована на ценах, которые граждане могли наблюдать в конце мая. Козак отметил, что при переговорах с Кабмином были задействованы руководства 12-ти нефтяных компаний.

Политик добавил, что акцизы будут снижены на месяц раньше, а не 1 июля, как предполагалось ранее. Дмитрий Козак также рассказал и о том, что руководители нефтяных компаний осознают, что в летний период повышение цен на топливо сказалось бы также и на обычных гражданах, а не только на автолюбителях. Козак также обозначил, что снижения цен на бензин ждать не стоит, так как это попросту невозможно.

Александр Вест