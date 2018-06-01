Глава ФАС предложил залить рынок России бензином

Власти России собираются понизить акцизы на бензин на 3000 рублей за тонну и на ДТ на 2000 рублей за тот же объем с 1 июня. А с 1 июля еще на 700 рублей.

Производителям следует максимально увеличить выработку бензина и в буквальном смысле «залить» отечественный рынок топливом для сдерживания его стоимости. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что сокращение экспорта нефти из РФ необходимо рассматривать как крайний шаг для сдерживания цен внутри страны, такие решения компаниям нужно принимать добровольно. Ранее Артемьев говорил, что правительство может снизить дополнительно ставку на горючее.

В последнее время в России заметен заметный рост стоимости на нефтепродукты. К примеру, за нынешнюю неделю стоимость бензина выросла на 80 копеек за один литр и теперь составляет 42,83 рубля.

Никита Готский