Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии

По требованию Россельхознадзора возможен запрет ввоза на территорию России картофеля из Белоруссии. Ограничения могут вступить в силу из-за незаконных поставок картофеля из Египта, который провозится как белорусский.

После инцидента в Псковской области могут запретить поставки из Белоруссии картофеля на территорию Российской Федерации. Дело в том, что 30 марта сотрудники Россельхознадзора зафиксировали попытку ввоза из Белоруссии импортной партии картофеля общей массой более 18 тонн. Несмотря на наличие всех разрешительных документов республики, на самих упаковках с картофелем присутствовала египетская маркировка.Россельхознадзор выступил с официальным предупреждением о том, что если ввоз непроверенной и небезопасной продукции со стороны Белоруссии повторится, то со стороны РФ могут быть введены ограничительные меры касательно поставок. Торговые отношения между странами вступили в напряженный этап после того, как стало ясно, что под видом белорусских товаров в РФ часто ввозят товары из третьих стран мира.