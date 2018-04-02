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| | Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии

Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии

Сегодня, 21:06
По требованию Россельхознадзора возможен запрет ввоза на территорию России картофеля из Белоруссии. Ограничения могут вступить в силу из-за незаконных поставок картофеля из Египта, который провозится как белорусский.

Россия может запретить ввоз картофеля из Белоруссии

 

После инцидента в Псковской области могут запретить поставки из Белоруссии картофеля на территорию Российской Федерации. Дело в том, что 30 марта сотрудники Россельхознадзора зафиксировали попытку ввоза из Белоруссии импортной партии картофеля общей массой более 18 тонн. Несмотря на наличие всех разрешительных документов республики, на самих упаковках с картофелем присутствовала египетская маркировка.

Россельхознадзор выступил с официальным предупреждением о том, что если ввоз непроверенной и небезопасной продукции со стороны Белоруссии повторится, то со стороны РФ могут быть введены ограничительные меры касательно поставок. Торговые отношения между странами вступили в напряженный этап после того, как стало ясно, что под видом белорусских товаров в РФ часто ввозят товары из третьих стран мира.
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