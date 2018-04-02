В России возьмут под контроль зарубежные игрушки

Представители Федеральной таможенной службы и Минэкономразвития разработают методики по недопуску на отечественный рынок игрушек опасных для жизни и здоровья потребителей. Соответствующее поручение было дано первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Николай Офицеров

Информация об этом была распространена со ссылкой на протокол совещания с представителями государственных органов и онлайн-компаний по вопросам развития интернет-отрасли.Представитель Шувалова факт проведения совещания уже подтвердил. По его словам, у Минэкономразвития и таможенников имеется ровно месяц для того, чтобы исполнить данные поручения. Как уточняют СМИ, на совещании речь пойдет, прежде всего, о детских товарах из иностранных онлайн-ритейлеров.В Ассоциации компании по интернет-торговле (АКИТ) отмечают, что практически все товары для детей в Российской Федерации подлежат обязательной сертификации, однако это вовсе не относится к вещам, поступающим из-за рубежа в рамках трансграничной торговли.Глава АКИТ Алексей Федоров утверждает, что ФТС ведет проработку обязательных условий для отправки товаров. В них будет обязательно указан код, который соответствует классификатору продукции, что используется на территории Евразийского экономического союза.