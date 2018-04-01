Bank of Cyprus первым в мире вводит биометрические карты

В мире появилась первая биометрическая платежная карта от Bank Of Cyprus. Инструмент запущен в рамках проекта по оцифровке услуг организации.

Никита Готский

Для процедуры аутентификации во время проведения платежей станут применять отпечатки пальцев клиентов банка, хоть этот механизм уже действует на смартфонах. Система снимет копию отпечатков, а далее активирует карту с биометрической информацией. Зарядить платежный инструмент можно с помощью терминалов. Большим плюсом такой системы, по мнению банкиров, является удобство и скорость, также людям не нужно больше запоминать свой ПИН-код.Отпечатки пальцев, уникальные для каждого человека, банкиры рассматривают как безопасный тип распознавания особы клиента. Как предполагается, платежные карты Bank of Cyprus станут широко применяться уже через несколько месяцев, это зависит от итогов испытательного срока.